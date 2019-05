Spekulationen: Ist Meghans Baby bereits geboren?

Die Gerüchte-Küche brodelt. Ganz England, die Welt-Presse und Royals-Fans rund um den Globus warten gespannt auf die Nachricht von Meghans und Harrys Nachwuchs. Nachdem am Wochenende ein Rettungs-Wagen in der Nähe des Anwesen der beiden gesichtet wurde, spekulierten viele Fans damit: Entbindet Meghan bereits? Doch bis jetzt gibt es keine Bestätigung über die Geburt. Aber die Gerüchte mehren sich: Kam das Baby bereits zur Welt? Der bekannte britische Radio-Moderator Chris Evans nährt nun diese Theorie.

In seiner "Virgin Radio Breakfast Show" sagte Moderator Evans, er habe einen Hinweis, dass das Baby da sei. "Ich weiß etwas", sagte der Radio-Mann, der in Ascot, in der Nähe von Frogmore Cottage, dem Anwesen Meghans und Harrys wohnt. "Die Queen war über Ostern bei den Beiden", so der Journalist.

Seine Radio-Kollegin Rachel Horne fragte Evans nach einem kleinen Hinweis. Evans: "Nun, es gibt mehr als nur einen Hinweis. Was wollen Sie mehr als einen Hinweis, abgesehen davon, dass ich glaube, dass es bereits ein neues königliches Baby gibt? Die Königin hat Meghan und Harry besucht."

Angeblicher Besuch

Evans spielt damit auf einen angeblichen Besuch der 93-Jährigen bei ihrem Enkelsohn und dessen Frau an. Der Ausflug der Queen ist zwar nicht vom Palast bestätigt, für Chris Evans kann der außerplanmäßige Besuch des Familienoberhaupts aber nur eins bedeuten: Baby Sussex ist bereits auf der Welt.

Chris Evans ist mit seiner Theorie nicht alleine. Denn in den britischen Medien wird schon länger gemunkelt, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex gerade schon dabei sind, ihren neuen Lebensabschnitt als Familie zu feiern. Die Welt würde davon erst in Kenntnis gesetzt werden, wenn das Paar bereit dazu ist. Aber kann das wirklich stimmen? Schließlich werden nicht nur Harry und Meghan auf Schritt und Tritt verfolgt, sondern auch alle Menschen, die den beiden nahe stehen und bei der Geburt des Kindes eine Rolle spielen könnten.