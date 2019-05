Süße Bilder: Prinz Louis kann schon laufen!

Nach dem ganzen Wirbel um Baby Archie, den kleinen Buben von Harry und Meghan, gibt es nun ein süßes Update aus dem Hause Cambridge.

© Matt Porteous/Kensington Palace via Getty Images

Die ganze Familie fühlt sich draußen wohl

Kate und William haben auf ihrem Insta-Account ganz entzückende Bilder ihrer drei Kinder veröffentlicht. Was dabei besonders ins Auge sticht: Louis, der mit seinem erst einen Jahr jüngste der Geschwister, kann schon laufen! Der kleine Bub ist zu sehen, wie er in kurzer Hose und Pulli durch Mama Kates "Back to Nature" Garten spaziert. Dabei zieht er ein entzückendes Schnütchen und scheint sich sehr wohl zu fühlen.

© Matt Porteous/Kensington Palace via Getty Images

Prince George und Prinzessin Charlotte

Herzensprojekt

Diese Gartenanlage in London ist eines von Herzogin Kates Herzensprojekten, an dem sie schon viele Monate zusammen mit einem Team des Palastes arbeitet. Der Naturgarten soll Menschen inspirieren, raus in die Natur zu gehen und Zeit im Freien zu verbringen. Außerdem soll es ein Besinnen auf frühere Zeiten sein, wo die Natur noch eine übergeordnete Rolle spielte.

© Matt Porteous/Kensington Palace via Getty Images