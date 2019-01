Warum hält sich Meghan ständig ihren Babybauch?

Royals. Auf der Insel wird gerade heiß diskutiert, warum sich Meghan auf fast jedem Foto den Babybauch hält. Die "Dailymail" ist dem Phänomen auf den Spuren und hat mehrere Experten dazu befragt. Auch die kommen zu unterschiedlichen Meinungen.

Liz Jones, Kolumnistin, glaubt, Meghan will damit allen zeigen, dass sie schwanger ist. "Ich finde, das soll ein Zeichen sein, genau wie diese "Baby an Bord"-Schilder auf Autos", so Jones.

Katharine Graves, Expertin für schmerzfreie Geburten, sieht darin eine Verbindung zwischen Meghan und dem Baby. "Das ist Biologie. Sie versucht, eine Verbindung zum Baby herzustellen. Den Bauch zu berühren beruhigt das Kind im Bauch", sagt Graves.

"Award für 'einzige Mutter der Welt'"

Jo Elvin, Journalistin beim "You Magazin", hält die Geste für reine Publicity. "Sie will offenbar den Award "einzige Mutter auf der Welt" bekommen".

Harry Witchel, Expertin für Körpersprache, sagt, dass es sich hier um eine natürliche Reaktion einer Mutter handelt, die merkt: "Mein Körper verändert sich. Ich bekomme ein Baby."

Alison Jackson, Fotografin, sieht in Meghans Haltung die einer Schauspielerin, die genau weiß, wie die Fotos nachher aussehen werden. "Außerdem erinnern mich die Bilder mit den Händen auf dem Babybauch an die Heilige Mutter Maria", sagt die Fotografin.