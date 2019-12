Wer steckt hinter diesem Kostüm?

Dieser Royal hat Spaß am Verkleiden! Das sieht man an den entspannten Fotos mit weißen Rauschebart und gemütlicher Plauze. Eigentlich gelten für diesen jungen Mann ja strenge Regeln, was Kleidung, Verhalten und alles andere betrifft. Dennoch ist er sich bekanntermaßen für keinen Scherz zu schade.

Erraten Sie, wer sich hier in das Weihnachtsmann-Kostüm geworfen hat?

© scottyslittlesoldiers.co.uk

Schauen Sie mal auf den vornehm blassen Teint und die rötlichen Augenbrauen …

Es ist …

© scottyslittlesoldiers.co.uk

Prinz Harry!