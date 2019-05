Wettquoten: So soll das Royal Baby heißen

Die große Frage nach der Geburt des neuen Royals ist nun: Wie wird das Kind heißen? Laut Buchmachern im wettverliebten Großbritannien liegt James hoch im Kurs. Fest steht der titel des royalen Sprosses: Duke of Sussex. In den Rang eines Prinzen aufsteigen könnte das Kind erst, wenn Prinz Charles die Thronfolge antritt.

Apropos Thronfolge: Der Baby-Duke ist die Nummer 7 in der Rangfolge -nach Opa Charles, Onkel William, seinen Cousins und Cousinen George, Charlotte und Louis und Vater Harry.

Meghan &Harry suchen Anwesen in Kalifornien

Aufwachsen wird "Nummer 7" im Frogmore Cottage auf dem Gelände von schloss Windsor. Meghan und Harry bezogen das Anwesen vor Kurzem, und es wurde zuvor aufwendig renoviert. Ein zumindest zeitweiser Wohnsitz könnte dereinst auch in Mutter Meghans Heimat Kalifornien in den USA sein. Die jungen Eltern sollen laut Palastinsidern nach einem Wohnsitz in der nähe von Meghans Mutter Doria Ragland ausschau halten.

Arthur: Bei Buchmachern ist das der Top-Name

Das Rätselraten um den Namen geht weiter. Prinz Harry und Meghan sind noch am Auswählen. In den Wettbüros ist es klar: "Arthur" gewinnt. Die Quoten stehen 1:5. Wer 1 Euro setzt und recht behält, bekommt 5 Euro raus.

Die Favoriten