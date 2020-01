Wie Meghan & Harry ihren Ausstieg planten

London. Die britische Herzogin Meghan (38) ist wieder nach Kanada gereist. Das bestätigte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes am Freitag in London. In Kanada war Prinz Harrys und Meghans acht Monate alter Sohn Archie nach dem sechswöchigen Familienurlaub beim Kindermädchen und Meghans bester Freundin, Stylistin Jessica Mulroney (40, lebt in Toronto), geblieben. Harry soll ihr in Kürze folgen.

Damit wird deutlich, dass Meghan nie vorhatte, die königliche Krise in England durchzustehen. Harry und Meghan hatten am Mittwochabend überraschend per Instagram angekündigt, weitgehend ihre royalen Aufgaben aufzugeben. Geklärt werden muss nun unter anderem, welche finanziellen Zuwendungen und Sicherheitsmaßnahmen dem Paar in Zukunft zustehen. Die beiden möchten sowohl in Großbritannien als auch in Kanada leben.

