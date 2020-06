William: Das gefällt ihm an seiner Kate gar nicht

Prinz William und seine Kate gelten als royales Traumpaar. Die beiden sind inzwischen bereits seit 9 Jahren verheiratet und haben drei Kinder. Während Harry und Meghan regelmäßig für Wirbel und Skandale sorgen, dringen Streitereien oder sonstige Querelen bei William und Kate nicht an die Öffentlichkeit.

Die beiden sind fast immer ein Herz und eine Seele. Dabei gibt es natürlich auch bei diesem Paar Dinge, die dem jeweils anderem nicht gefällt. Bei William ist es ein Kleidungsstück, dass Kate 2004 bei einem Besuch in Australien trug. Die Herzogin wählte damals ein knallgelbes, knielanges Kleid mit eckigem Ausschnitt und kurzen Ärmeln.

© Getty

„William sagt, ich sehe aus wie eine Banane“, sagte Kate damals einem Fan. Aus dem Kleiderschrank geworfen hat die 38-Jährige ihr Kleid deshalb aber nicht. In einer Videobotschaft an die Feuerwehrmänner in Australien wählte Kate erneut das knallgelbe Kleidungsstück.