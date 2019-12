William und Kate: Beweist dieses Video Ehe-Zoff?

Herzogin Kate und ihr Prinz William sind normalerweise ein gut eingespieltes Team. In der Öffentlichkeit ist das royale Paar bestens aufeinander eingespielt, zeigt sich stets harmonisch und äußerste sympathisch. Doch nun ist ein Video aufgetaucht, das Fragen aufwirft.

Kate: Keine Berührung von Will?

Die 37 Jahre alte Herzogin und ihr gleichaltriger Prinz waren in einer Back-Show zu Gast. Kate und Will gaben sich volksnah, wie Normalos machten sie sich ans Kekse backen. Ausgestrahlt wurde "A Berry Royal Christmas", in der das Paar an der Seite von Back-Legende Mary Berry auftrat am 16.12. in der BBC One Und eine merkwürdige Szene fiel auf. Mitten in der weihnachtlich-atmosphärischen Aufnahme plaudern Kate und William in fröhlicher runde, sitzen nebeneinander. William berührt seine Frau zart an der Schulter. Doch Kate schüttelt seine Hand einfach weg. Als wäre ihr die Berührung zu wider.

Was ist da los?

Auf Twitter wird heftig spekuliert, was da los ist zwischen den beiden. Haben sie die traute Zweisamkeit und den Weihnachtsfrieden nur vorgespielt? Viele User sind sich einig, dass man die Szene herausschneiden hätte sollen.