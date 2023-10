Cousin von König Charles packt über Royals aus

Der deutsche Cousin des britischen Königs plaudert in einem Interview mit der italienischen Zeitung "Gente" über die Royals - und lässt kein gutes Haar an ihnen.

Eduard von Anhalt ist der deutsche Cousin von König Charles III. und hat tiefe Einblicke in das Haus Windsor. In einem aktuellen Interview rechnet der 81-Jährige mit seiner "Familie" knallhart ab.

Breitseite gegen Meghan und Harry

Vor allem Prinz Harrys Frau Meghan bekommt ihr Fett ordentlich ab. "Sie ist geisteskrank, komplett durchgeknallt", wetter von Anhalt gegen die Herzogin. Aber auch war Harry angeht redet das Familienoberhaupt des Adelsgeschlechts der Askanier Klartext und greift das atle Gerücht wieder auf, dass Harry nicht Charles Sohn sein. "Sehen Sie sich nur die Haare an – es ist ziemlich offensichtlich, dass Diana eine Affäre mit James Hewitt hatte und er Harrys Vater ist.“ Hewitt war der Reitlehrer und die Affäre von Harrys Mutter Diana.

Kate und William

Auch über den Thronfolger und seine Frau weiß Eduard von Anhalt zu berichten. 2007 hatten sich Prinz William und seine Kate kurz vor der Verlobung und Hochzeit kurzzeitig getrennt. Doch das soll angeblich nicht stimmen. "In Wirklichkeit hat Kate heimlich das Palastleben geübt, um zu sehen, ob sie die Rolle der künftigen Königin übernehmen will“, erzählt Eduard.

Camilla hat gekifft

Was König Charles aber wohl am meisten stören wird, sind von Anhalts Aussagen über Königin Camilla. Eduard dürfte Camilla zur gleichen Zeit wie Charles kennengelernt haben und fand sie "liebenswert und sexy". "„Aber man hat mich sofort gewarnt, meine Hände von ihr zu lassen. ‚Sie ist die Freundin von Charles‘.“, erzählt er weiter. Weiters will Eduard eine pikante Beobachtung gemacht haben. "Camilla rauchte Marihuana." Wo und wann er das gesehen haben will, lässt er aber offen.

Was Charles selbst angeht ist Eduard der Meinung, dass dieser angeblich niemals König werden wollte.