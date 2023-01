"Gab uns Kraft": Harry und Meghan outen sich als Fans von DJ Ötzi

In seiner umstrittenen Skandal-Biografie ''Reserve'' schwärmt Prinz Harry von dem österreichischen Musiker und einem seiner Hits.

Schräg. Was wie Satire klingt, ist tatsächlich wahr. Ausgerechnet Gerry Friedle alias DJ Ötzi soll Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan Trost gespendet haben. In seiner Biografie erzählt der gefallene Royal von der schweren Zeit mit seinem Bruder William und den angeblichen Attacken gegen ihn und Meghan. "Mein Bruder war so grausam zu uns, wir fühlten und hoffnungslos", heißt es im Buch.

DJ Ötzis Musik soll ihm geholfen haben: „Mein Bruder war so grausam zu uns, wir fühlten uns hoffnungslos. Aber der 'Burger Dance' gab uns die Kraft weiterzumachen und nicht aufzugeben.“ Besonders die "emotionale Choreographie" habe die beiden motiviert, "einmal mehr aufzustehen und dem britischen Königshaus die Stirn zu bieten", schreibt Harry in seinem Werk.

Der "Burger Dance" im Video: