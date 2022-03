Heute trifft die Queen eine schwere Entscheidung

Es ist nicht sicher, ob Königin Elizabeth II. heute beim Gedenkgottesdienst für ihren geliebten Prinz Philip dabei sein kann

Heute versammelt sich der Hochadel in der Westminster Abbey in London, um Prinz Philip (†99) die letzte Ehre zu erweisen. Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr im April verstarb der Gatte von Queen Elizabeth II. (95) mitten in der Coronapandemie kurz vor seinem 100. Geburtstag. Eine große Trauerfeier war damals nicht möglich. Ganz einsam saß die Monarchin im Chorgestühl der St.-Georgs-Kapelle in Windsor. Gerade einmal 30 Gäste waren zugelassen. Ein knappes Jahr später soll bei einem feierlichen Gottesdienst am Dienstag in der Westminster Abbey in London nachgeholt werden, worauf damals verzichtet werden musste.

Gesundheitliche Probleme der Queen

Die Gästeanzahl ist zurzeit zwar nicht limitiert, dafür gibt es ein neues Problem. Die Gesundheit der britischen Königin hat sich in den letzten Monaten stark verschlechtert. Die Queen verlässt kaum noch die Mauern von Schloss Windsor. Immer wieder wurden Termine in den vergangenen Monaten gestrichen. Ihre Beine machen ihr Probleme, wie sie selbst erst vor kurzem bei einer Audienz wissen ließ. Daher war nicht gewiss, ob Elizabeth II. heute an der Seite ihrer Familie stehen wird.

Update zu Elizabeths Entscheidung

Wie DailyMail berichtet, soll sich die Monarchin dafür entschieden haben, definitiv dabei zu sein. Ein Insider verriet, dass Elizabeth II. eine wichtige Rolle in der Zeremonie übernehme. Es wäre ihr erster großer Auftritt seit sechs Monaten. Ihre Entscheidung soll sie noch in den nächsten Stunden treffen: "Wir hoffen, dass der Buckingham Palast demnächst Bescheid gibt, ob die Queen es gesundheitlich schafft"; sagt Royal-Experte Roya Nikkah.

Die royale Gästeliste

Zu dem Gottesdienst wird neben den wichtigsten britischen Royals der versammelte Hochadel Europas erwartet. Darunter die Königspaare aus Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden und auch die dänische Königin. Aus dem Hause Windsor kommen unter anderen Thronfolger Prinz Charles (73) und seine Frau Camilla (74), Prinz William (39) und Herzogin Kate (40), sowie die drei weiteren Kinder der Queen: Prinzessin Anne (71), Prinz Edward (58) und Prinz Andrew (62). Prinz Harry (37) und Ehefrau Meghan (40) werden jedoch nicht anwesend sein.