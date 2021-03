Die Briten hingegen sind laut einer Umfrage der dailymail absolut nicht amused von dem, was Harry und Meghan bei Oprah von sich gegeben haben. Die meisten Engländer finden es, laut der Umfrage, falsch, dass es zu dem Interview kam. Eine große Mehrheit findet, dass Harry und Meghan die Queen enttäuscht haben und ihnen darum ihre Titel aberkannt werden sollen.

Weiters kam in der Umfrage nach dem Interview zu Tage, dass die Queen einen Image-Schaden davon getragen habe. Ihrer soll aber nicht so stark sein wie jener von Harry und Charles. Meghan hingegen hat nun einen negativen Rekord aufgestellt: Sie soll das unbeliebteste Mitglied der Royals nach Prinz Andrew sein. Klar abzulesen ist in der Umfrage, dass jüngere Briten viel eher den Schritt von Harry und Meghan nachvollziehen können, die ältere Generation nicht.