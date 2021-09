US-Open-Siegerin Emma Raducanu spielte Tennis mit Herzogin Kate

Nach ihrem spektakulären Sieg bei den US Open hat Tennis-Champion Emma Raducanu prominente Gesellschaft auf dem Tennisplatz bekommen.

Die 18-jährige Britin traf Herzogin Kate (39) für eine gemeinsame Partie in sportlichem Outfit in London, wie unter anderem der "Evening Standard" am Freitag berichtete. Die Herzogin von Cambridge ist als große Tennis-Liebhaberin bekannt und war eine der ersten, die nach Raducanus Triumph bei den US Open per Twitter gratuliert hatte.

Raducanu hatte Mitte September die nur zwei Monate ältere Leylah Fernandez im Finale 6:4, 6:3 besiegt und damit Tennis-Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Qualifikantin, die bei einem Grand-Slam-Turnier den Titel holte. Die Maturantin wurde in Kanada als Tochter eines Rumänen und einer Chinesin geboren und wohnt mit ihrer Familie seit ihrem zweiten Lebensjahr in London.