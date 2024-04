Skandal um Ex-Freund von Let’s-Dance-Star

Dickpics-Alarm: Kommt es noch zu einem üblen Nachspiel?

Deutschen Medienberichten zufolge benahm sich Raphael Birchner, Ex-Freund von YouTuberin und Let’s-Dance-Star Sophia Thiel, zuletzt ordentlich daneben. Der Fitness-Coach soll Erotik-Model Olivia S. aus Leipzig sexuell belästigt haben, als diese sich von ihm Workout-Tipps über WhatsApp holen wollte.

2 Dickpics und Wunsch nach Nackt-Videocall

Obwohl Olivia von Anfang an klarstellte, nichts Körperliches zu suchen, sondern an einem rein professionellen Austausch interessiert zu sein, nutzte Birchner die Situation eiskalt aus und schickte dem Erotik-Model zwei Dickpics von sich. Zudem wollte er sie zu einem Nackt-Videocall überreden, wogegen sie sich aber vehement wehrte. Als sie schließlich mit rechtlichen Schritten drohte, ruderte der 27-Jährige zurück.

Erotik-Model schaltete Polizei ein

Nachdem Birchner mit der Polizei gedroht wurde, entschuldigte er sich bei seinem Opfer und erklärte, ein Problem zu haben, weshalb er sich bereits in Therapie befände. So billig wollte ihn Olivia aber nicht davonkommen lassen. Eine Anzeige soll demnach bei der Leipziger Polizeidirektion vorliegen, Ermittlungen wegen sexueller Belästigung seien am Laufen.