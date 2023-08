Kebekus bekommt mit 43 Jahren ihr erstes Baby.

Nachwuchs für ein absolutes Star-Duo. Mutter Carolin Kebekus (43) ist Deutschlands beliebteste Komikerin (LOL: Last One Laughing, Die Carolin Kebekus Show...). Es wird ihr erstes Kind.

Laut Bild ist der Musiker Maximilian "Max" Mutzke (42) der Vater. Er selbst ist auch kein Unbekannter: 2004 gewann er eine Casting-Show von Stefan Raab und durfte Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Er belegte dabei in Istanbul den 8. Platz mit dem Song "Can't wait until Tonight".

Im Dezember 2021 nahm Mutzke ein Duett auf. Der Song: "Nimmst du mich in den Arm". Song-Partnerin: Carolin Kebekus.