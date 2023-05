Seit Wochen schwebt Victoria Swarovski mit ihrer neuen Flamme, Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz auf Wolke sieben. Doch im Hintergrund tobt ein heftiger Streit mit ihrem Noch-Ehemann Werner Mürz.

Nach langem Gemunkel beendete "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovksi am 10. April die Gerüchteküche: Mit einem gemeinsamen Foto mit Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz in Südafrika machte die 29-Jährige ihre neue Beziehung offiziell.

Zuletzt ließen sich die beiden auch öffentlich gemeinsam blicken und feierten in der Salzburger Red Bull Arena den zehnten Meistertitel der Bullen-Fußballer.

© GEPA Swarovski und Mateschitz händchenhaltend im Stadion ×

"Einvernehmliche" Trennung artet aus

Alles eitel Wonne? Offenbar nicht so ganz. Denn obwohl die Kristall-Erbin bereits im Februar das Ehe-Aus mit Finanzunternehmer Werner Mürz (46) verkündet hatte, wird hinter den Kulissen heftig um die Scheidungsmodalitäten gestritten. Zwar hatte Swarovski in einem Statement betont, dass die Trennung nach sechs Jahren Ehe "in freundschaftlichem Einvernehmen" getroffen worden sei. Doch wie die "Bild" aus dem Umfeld der beiden erfahren haben will, tobt ein heftiger Rosenkrieg um viel Geld, Luxus-Autos und Immobilien.

Swarovski fordert Millionen von Mürz

Konkret soll Swarovski drei Millionen Euro von Mürz fordern, da der bei der Hochzeit 2017 abgeschlossene Ehevertrag zu ihrem Nachteil verfasst worden sei. Außerdem soll sie auf rund 1,5 Millionen Euro für den Anteil an einem Grundstück bestehen, den ihr ihr Noch-Ehemann geschenkt hatte.

Auch drei teure Karossen sollen Teil des Scheidungs-Streits sein. Laut "Bild" habe die Kristall-Erbin die Autos – darunter ein Mercedes-Benz – abholen lassen wollen. Doch Mürz habe das vereitelt.

© Getty Bild aus besseren Zeiten: Mürz und Swarovski ×

Sie soll Hunde zurückgelassen haben

Kurioserweise habe Swarovski im Gegenzug ihre Hunde, die Lhasa Apsos Winnie und Gio bei ihrem Ex in München zurückgelassen. Mittlerweile soll Victoria nämlich bei Mateschitz wohnen, angeblich in einem Schloss bei Salzburg.

Außerdem soll eine Hausangestellte, die mit ihr nach Salzburg übersiedelte, wieder gekündigt haben. Der Grund laut "Bild": Swarovski soll sich in ihrem neuen Lebensabschnitt an der Seite von Mateschitz zum Negativen verändert haben.