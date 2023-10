Swarovski-Ex: Liebes-Urlaub mit Wiener Yoga-Lehrerin

Viktoria Lobas ist die neue Frau an der Seite von Werner Mürz.

Werner Mürz (46), Ex-Ehemann von Kristall-Erbin Victoria Swarovski (30), hat eine neue Liebe gefunden, wie "Bild" berichtet. Der 46-jährige Münchner Unternehmer soll mit der Wiener Yoga-Lehrerin Viktoria Lobas zusammen sein. Laut der deutschen Zeitung soll er bereits im Sommer mit seiner neuen Freundin Urlaub auf der griechischen Insel Mykonos gemacht haben. Die beiden wurden auch schon gemeinsam beim angesagten Italiener "Rocca Riviera" in München gesehen.

Das ist die neue Freundin von Werner Mürz

Während ihres Studiums verbrachte Viktoria Lobas drei Jahre in Indien, praktizierte Yoga und tauchte in die Philosophie ein. Während dieser Zeit lebte sie in Ashrams, indischen Klostern, wo sie "asketische Techniken erlernte und praktizierte". 2016 kam sie nach Wien zurück und begann mit dem Doktor-Studium in Philosophie mit dem Schwerpunkt "Yoga Philosophie", welches sie im 2021 abgeschlossen hat. Sie erfüllte sich mit ihrem eigenen Yoga Studio in Wien ihren Lebenstraum.

Im Februar hatten Bauunternehmer Werner Mürz und TV-Moderatorin Victoria Swarovski das Ende ihrer fast sechsjährigen Ehe bekannt gegeben. Auch die "Let’s Dance"-Moderatorin ist inzwischen in einer neuen Beziehung glücklich: Ostern machte sie ihre Liebe zum Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (31) öffentlich.