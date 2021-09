DIE TAMARA FELLNER SHOW

Zu Gast in der Tamara Fellner Show sind DDr. Christian Fiala etc.

DDr. Christian Fiala

DDr. Fiala ist Gründer sowie ärztlicher Leiter des Gynmed Ambulatorium für Schwangerschaftsabbruch mit Zweigstellen in Wien und Salzburg. Er ist Allgemeinmediziner und Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und hat bereits Berufserfahrungen in Frankreich, Asien (Thailand), Afrika (Uganda, Tansania, Malawi) und Österreich gesammelt.

Schon während seines Medizinstudiums in Innsbruck engagierte sich DDr. Fiala sowohl in Österreich als auch international in Sachen Familienplanung. Sein weiterer beruflicher Fokus besteht in der Betreuung von Frauen mit ungewollten Schwangerschaften sowie in der Bekämpfung der Müttersterblichkeit.

Bereits im Jahre 1985 publizierte er eine Broschüre zum Thema Verhütung. Mit der Einführung des medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs in Österreich 1999 intensivierte DDr. Fiala sein Engagement. So setzte er sich etwa 2001 für die Einführung der anonymen Geburt ein, die Schwangeren eine kostenlose und anonyme Gesundheitsversorgung gewährt und, wenn von der werdenden Mutter erwünscht, eine spätere Adoption des Kindes vermittelt. Auch gründete er 2007 das Wiener Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch.

Ebenso ist DDr. Fiala Mitglied verschiedener Vereinigungen und Gesellschaften zum Thema Kontrazeption, Familienplanung, Schwangerschaftsabbruch und Reduktion der Müttersterblichkeit. Des Weiteren organisierte er staatenübergreifende Kongresse sowie veröffentlichte zahlreiche nationale und internationale Publikationen zu diesen Themengebieten.