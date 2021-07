Innovative Dessous in JEDER Größe

5 oder 6 standardisierte BH- Größen werden der individuellen Vielfalt jedes Busens nicht gerecht. Einen passenden Büstenhalter für jede Frau anzubieten, hat CHANGE Lingerie zu ihrem Anspruch gemacht: die Marke bietet BHs in 88 verschiedenen Größen an, die Design und Funktionalität kombinieren.

Marion Will, Geschäftsführerin von CHANGE und ihre Tante Sylvia Palla waren zu Gast in der Tamara Fellner Show, um über ihre Vision des perfekten BHs zu sprechen und ihre einzigartige Brand vorzustellen.

Eigenes Größensystem für den perfekten Sitz

Seit 20 Jahren verfolgt CHANGE Lingerie die Vision, den perfekten BH für jeden individuellen Busen anzubieten. Die maximale Individualisierung verwirklicht die Marke in einem selbst ausgearbeiteten Größensystem, das mit eigenen Größen von A bis M maßgeschneiderte Büstenhalter von der Stange ermöglicht.

Skandinavischer Marktführer und BH- Revolutionär

Das Erfolgslabel CHANGE Lingerie wurde 1955 in Dänemark gegründet, als Claus Walther Jensen und seine Frau mit der Produktion von Nacht- und Unterwäsche begannen. Das Ziel, einen funktionalen, aber dennoch stylischen BH zu entwerfen und damit den Unterwäsche Markt zu revolutionieren, erreichten die zwei mit der besten BH- Technikerin des Landes, Lissy Lid. Heute ist CHANGE Lingerie mit 250 Stores weltweit, skandinavischer Marktführer.

Individuelle Vermessung und BH- Beratung im Store und via Telefon

Ein Besuch in einem CHANGE Store beginnt mit einer individuellen Vermessung von Expertinnen, um Ihre passende BH Größe zu bestimmen. Wer es in keinen Shop schafft, dem stehen Video- und Telefonberatungen mit Sylvia Palla zur Verfügung. Das Angebot von CHANGE besteht aus 88 BH Größen, die es alle in Spitze und unterschiedlichen Designs zu erwerben gibt. Eine echte Revolution, da man doch bei so vielen etablierten Marken große Größen, hübsches Design und Funktionalität nicht kombiniert findet. Bei CHANGE Lingerie jedoch findet jeder den perfekt sitzenden BH!

In der Tamara Fellner Show sprechen Marion Will und Sylvia Palla über Ihre Vision und warum es so wichtig ist, den perfekt passenden BH zu finden. Hier geht’s zum Video!