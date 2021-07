Astrid Wagner ist Rechtsanwältin, die schon seit über zwei Jahrzehnten ihren Beruf mit zahlreichen Erfolgen ausübt. Jetzt ist sie gemeinsam mit einer ihrer Klientinnen – Susanne Trischler – zu Gast in der Tamara Fellner Show.

Anwältin mit Leib und Seele – das ist Astrid Wagner. Eine ihrer aktuellen Klientinnen ist Susanne Trischler, die um ihr Kind kämpft.

RA Astrid Wagner

Die 1963 geborene Rechtsanwältin verbrachte einen großen Teil ihrer Kindheit in Frankreich. Im frühen Erwachsenenalter begann sie mit ihrer Ausbildung und Karriere in den Rechtswissenschaften. Bekanntheit erlangte sie, als sie in den 90er Jahren den Fall Jack Unterweger juristisch und kriminologisch in einem Buch zusammenfasste.

Schon seit vielen Jahren ist sie als Autorin tätig und hat Werke wie „Verblendet“, „Kannibalenzeit“ und „Sie töteten, die sie liebten“ veröffentlicht. In „Verblendet“ beschreibt sie den Fall Unterweger und wie es dazu kam, dass sie sich in den Mörder verliebte. Heute spricht sie offen über die Ereignisse und gibt zu, dass sie damals naiv war und er in der heutigen Zeit keine Chance bei ihr hätte.

Susanne Trischler kämpft um ihr Kind

Eine Klientin von Astrid Wagner ist Susanne Trischler. Sie stammt ursprünglich aus Albanien und erlebte eine schwierige Kindheit. Heute ist sie Mutter eines 19-Monate alten Mädchens. Frau Trischler wurde von den Eltern des Kindesvaters nie akzeptiert und so kam es auch zu enormen Spannungen zwischen ihr und dem Vater des Kindes. Aus diesem Grund hat Susanne Trischler einen kurzen Aufenthalt in der Psychiatrie hinter sich. Daraufhin wurde ihr ihre Tochter vom Jugendamt weggenommen – eine wahre Tragödie für die junge Mutter. Seit diesem Ereignis kämpft sie allerdings, um ihre Kind wieder bei sich haben zu dürfen – und wird dabei von Astrid Wagner unterstützt.

Astrid Wagner und Susanne Trischler sind jetzt zu Gast in der Tamara Fellner Show. Sie sprechen über Rechtswissenschaft und den Fall rundum das Kind von Susanne Trischler.

