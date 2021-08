die Tamara Fellner Show

Heute dreht sich alles um das bekannte Unternehmerpaar aus der Steiermark – Walter und Susi Temmer! Der Domainkönig und die Influencerin ergeben zusammen ein richtig starkes Team.

In der Tamara Fellner Show sprechen die beiden über ihr Coaching-Angebot, ihre Immobilienprojekte mit Temmercity und ihr Leben in und außerhalb von den sozialen Medien.

Walter Temmer – der österreichische Selfmade Millionär

In der Schule hatte er in 12 von 14 Fächern eine „Nicht genügend“ und niemand glaubte, dass aus ihm mal etwas werden könnte. Doch dann knackte Walter Temmer seine erste Million im Domainbusiness mit Mitte 20. Heute ist er 42 Jahre alt, Multiunternehmer und wird in der Branche auch als „der Domainkönig“ bezeichnet. Innerhalb von knapp 20 Jahren hat er mehr als 40 Firmen gegründet und vermittelt nun sein Wissen über den Handel mit Internetadressen in seinem eigenen Coaching an Kund*innen weiter. In seiner Masterclass „Geld verdienen mit Domains“ bietet Walter regelmäßige Gruppencoachings und einen Onlinekurs, in denen er step-by-step erklärt, wie man im Domainbusiness erfolgreich wird. Ein weiteres Standbein des Unternehmers sind seine Immobilien im zweistelligen Millionenbereich. Sein erfolgreiches Leben teilt der Leibnitzer Millionär seit einigen Jahren mit seiner Traumfrau Susi, die im Herbst 2018 zu ihm in sein „Märchenschloss“ in Kaindorf zog.

Susi Temmer und das Projekt Temmercity

Seit über 3 Jahren wird der Multiunternehmer von Susi Temmer unterstützt und zusammen leiten sie nicht nur die Masterclass, sondern haben in der Steiermark das Projekt Temmercity gestartet. Dabei kaufen die Temmers alte oder ungebrauchte Immobilien, Baugrundstücke, Abrissimmobilien, Gewerbegrundstücke oder Zinshäuser in Leibnitz und Umgebung und gestalten daraus leistbare Wohnungen, die sich von anderen abheben. Die erste exklusive Wohnanlage besteht aus insgesamt 6 Wohneinheiten, mit jeweils 2 Stockwerken, einen eigenen Garten sowie einen Carport- und einen Abstellplatz und befindet sich direkt neben ihrem Anwesen. Seit Juni 2021 ist ihr neues Projekt auf dem Markt, eine Anlage bestehend aus 20 Wohneinheiten in einer der zentralsten Lagen in Kaindorf.

Ein weiterer Meilenstein kommt im Februar 2022 auf die Temmers zu. Es war bereits längere Zeit im Gespräch – aber nun ist es fix. Die Temmers bekommen ihre eigene Fernsehsendung auf ATV, in der das Promipaar die wahren Seiten ihres Lebens präsentieren werden.