Im Jahr 2012 gründet die 20-jährige Mascha Lina Borodin ihr Schmucklabel MASCHALINA. Heute werden ihre Designs auf internationalen Fashion Shows präsentiert und von Hollywood-Stars getragen.

Das Label MASCHALINA fertigt Schmuckstücke aus Halbedelsteinen und Swarovski-Perlen in vier sozialen Produktionswerkstätten in Österreich. Von Anfang war es Mascha Lina ein Anliegen, ihren handgemachten Schmuck unter fairen Bedingungen und ethischen Prinzipien zu produzieren.

Von Bastelarbeiten zu internationalen Fashion-Shows

Angefangen hat Mascha Lina mit Anfertigungen für Freund*innen und Bekannte. Als immer mehr Leute Interesse an ihren handgefertigten Designs hatten entschloss sich Mascha Lina ihre Kreativarbeit zu professionalisieren und gründete mit 20 Jahren ihr Label MASCHALINA. Schon bald gewann die Schmuckdesignerin viel Erfahrung durch Kooperationen mit etablierten Juwelieren, Veranstaltungen und Marken. 2014 wird der jungen Designerin dann eine Zusammenarbeit mit Chanel unter der Leitung Karl Lagerfelds angeboten. Schnell sind ihre Designs auf jeglichen Fashion-Shows und internationalen Veranstaltungen, wie der Milano Fashion Week oder auf den Oscars 2019 zu sehen.

Fair und regional produzierter Schmuck

Seit Beginn an kooperiert das Unternehmen mit verschiedenen sozialen Werkstätten in Österreich. Dabei kann das Label nicht nur persönlichen Kontakt mit ihren Näher*innen und Produktionsstätten pflegen, sondern auch soziale Gruppen, die es am Arbeitsmarkt schwer haben, unterstützen. Ein wichtiger Punkt ist für MASCHALINA die faire Bezahlung ihrer Mitarbeiter*innen sowie die Inklusion von Minderheiten am Arbeitsplatz. Die Schmuckstücke werden aus hochwertigen, langlebigen Materialien präzise handgenäht. Ein besonderes Anliegen des Labels ist die Herstellung von luxuriösen und hochwertigen Schmuck, der lange Zeit getragen werden kann.

Frauen-Power

Mit der Devise des Labels "Female Empowerment" will die Designerin zeigen wie wichtig es für sie ist, Frauen zu stärken. Sie möchte mit ihrem Schmuck die Einzigartigkeit einer jeden Frau individuell unterstreichen und ein breites Schmucksortiment anbieten, dass der Diversität von Personen, die sich als Frauen identifizieren, gerecht wird. Es liegt der Designerin sehr am Herzen, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und Frauen am Arbeitsplatz zu unterstützen. Das gesamte MASCHALINA Team besteht aus Personen, die sich als Frauen identifizieren. Das Label ist außerdem sehr engagiert, durch Charity-Events Organisationen zu unterstützen, die Gewalt gegen Frauen bekämpfen oder Frauen beraten und ihnen Schutz bieten.