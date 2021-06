Sie haben sich vom Fußballplatz direkt in unsere Herzen gespielt.

Diese Fußballspieler haben Österreich beeindruckt – heute sind Toni Polster, Otto Konrad, Frenkie Schinkels und Kurt Garger zu Gast in der Tamara Fellner Show und sprechen über ihre Leidenschaft.

Toni Polster

Toni Polster ist ehemaliger österreichischer Stürmer und Trainer. Seine Fußballkarriere begann bereits im Alter von 9 Jahren in seinem Heimatclub FK Austria Wien – rund 20 Jahre später gewann er mit seinem Team dreimal die österreichische Meisterschaft.

Mit 44 erzielten Toren ist Toni Polster Torschützenkönig der österreichischen Nationalmannschaft. 1997 erhielt er außerdem die österreichischen Auszeichnungen zum „Sportler des Jahres“ und „Fußballer des Jahres“. 1987 wurde ihm der „Goldene Schuh“ als bester Torjäger Europas verliehen.



Otto Konrad

Otto Konrad ist ehemaliger Torwart der österreichischen Nationalmannschaft. In der österreichischen Bundesliga spielte er für den SK Sturm Graz und Austria Salzburg. 1994 gelang ihm das Tor des Jahres: als Torwart köpfte er den Ball in der 90. Minute ins Tor, was seinem Team den Ausgleich brachte.

Nach seiner Karriere als Fußballer wurde Otto Konrad 2006 bis 2011 Torwarttrainer der U21 Nationalmannschaft und hatte von 2013 bis 2018 einen Sitz im Salzburger Landtag.



Frenkie Schinkels

Frenkie Schinkels ist ehemaliger Fußballspieler und aktiver Trainer. Das Fußballspielen lernte Schinkels in seinem Geburtsland den Niederlanden, 1985 wechselte er nach Österreich und spielte unter anderem für Austria Wien und VSE St. Pölten.

Nach seiner aktiven Karriere als Fußballspieler war Frenkie Schinkels als Chefscout, Trainer, Experte im TV und Sportdirektor tätig. Heute trainiert er den Zweitligisten SC St. Pölten mit dem Ziel, mit ihm in die Bundesliga aufzusteigen.



Kurt Garger

Kurt Garger ist ehemaliger Verteidiger und aktiver Sportdirektor und TV- Moderator. Seine Karriere begann er beim SK Rapid, mit dem er viermal österreichischer Meister und fünfmal Cupsieger wurde. Neben seinen Titeln stellen auch das Finale im Europacup der Cupsieger, sowie das Finale im UEFA- Cup Highlights seiner Karriere dar.

1995 beendete Kurt Garger seine Fußballkarriere und übernahm seinen ersten Trainerposten bei SV Gerasdorf. Bis 2018 war er als Trainer aktiv, heute ist Garger Sportdirektor und TV- Moderator.

