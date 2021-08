Ich werde gestalkt. Was tun?

Was tun, wenn man gestalkt wird? Heute wird in der Tamara Fellner Show über Stalking und Gewalt gesprochen.

Rechtsanwältin Astrid Wagner und Mario Schmidt vom Verein Weißer Flügel, der für Sicherheit in der Gesellschaft sorgt, sind heute um 13:30 Uhr und um 19 Uhr bei Tamara Fellner zu Gast. In der Sendung dreht sich alles um die Frage, was man tun kann, wenn man gestalkt wird oder Gewalt ausgesetzt ist.

© oe24 TV ×

13:30 Uhr und 19 Uhr exklusiv auf oe24.TV

Nicht verpassen und HEUTE einschalten für einen interessanten Talk!