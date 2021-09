Sterne- und Fernsehköchin

Pur, bewusst und impulsiv – so lässt sich die Küche von Fernsehköchin Jacqueline Pfeiffer beschreiben.

In der Tamara Fellner Show spricht sie über die Kunst des Kochens und ihre eigenen Erfahrungen.

Internationale Karrierelaufbahn

Aufgewachsen und ausgebildet in Österreich führte Jacqueline Pfeiffers Karriereweg sie durch die ganze Welt. In Spitzenhäusern und bei Sterneköchen in Deutschland, der Schweiz, den USA und Frankreich entdeckte sie die Vielfalt der Küche und lernte die Welt der Kräuter und unbekannten Aromen kennen, die auch heute eine tragende Rolle in ihrer Küche spielen.

Als Chef de Cuisine verwandelte Jacqueline Pfeiffer das Le Ciel im Wiener Grand Hotel zu einer Spitzenküche und wurde 2012 als „Köchin des Jahres“ ausgezeichnet. Zwei Jahre später kocht sie im Vestibül und in Florida und seit 2016 findet man sie sogar im TV als Fernsehköchin wieder. Zudem hat Jacqueline Pfeiffer sich selbstständig gemacht, arbeitet heute als Enjoyment Consultant, Coach und Food- Trainerin und begeistert mit hochwertigen Caterings und „corporate- cooking“- Events.

© Werner Krug ×

Österreichische Küche und Haute Cuisine auf Top- Niveau

Ihre Heimat Österreich hat sie bei alledem nie aus den Augen verloren und so ist ihre Kochkunst frankophil, und dennoch geprägt von österreichischer Tradition. Die Reduktion auf das Wesentliche, die Lust am Spiel mit Aromen und die Direktheit im Geschmack – das zeichnet Jacqueline Pfeiffers Küche aus.

Ihre Marke PfeiffersGiG

Unter ihrer Dachmarke Pfeiffers GiG (Genuss im Ganzen) veranstaltet Jacqueline Pfeiffer Events für Kulinarik- Liebhaber und Freunde der feinen Küche. Wanderungen, die Grätzel Tour, Frühshoppen oder der Genuss im Ganzen in außergewöhnlichen Locations verbinden hochwertige Kulinarik mit einem besonderen Erlebnis.

Wer interessiert ist, kann sich hier zum Newsletter von Jacqueline Pfeiffer anmelden, um immer informiert zu bleiben.

Als Gast in der Tamara Fellner Show spricht Jacqueline Pfeiffer über ihre Passion, die Kunst des feinen Kochens.