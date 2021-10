Sängerin mit dem Hilfsprojekt "2-Welten-Kinder"

Sie ist Sängerin, Teil des Duos PACHANTA und singt jetzt auch für den guten Zweck. Die 18-Jährige hat ihre eigene Charity „2Welten-Kinder“ in die Welt gesetzt, die Kindern aus Alleinerzieherhaushalten die nötige Hilfe zukommen lassen soll.

Jetzt ist Maibritt zu Gast in der Tamara Fellner Show.

Maibritt wurde 2002 in Wien geboren. Schon von klein auf träumte sie davon Sängerin zu werden. 2018 setzte sie diesen Traum in die Realität um, denn sie gewann bei dem österreichischen Talentwettbewerb „Helden von heute-Falco goes school“ der Falco Stiftung den Best Performance Award. Ab 2018 ging es für die junge Künstlerin ständig bergauf. Bei dem Castingformat DSDS – Deutschland sucht den Superstar schaffte Maibritt es unter die Top 40 Kandidaten. 2020 veröffentlichte sie vier Singles, die schnell an Beliebtheit gewonnen. Außerdem wurde sie 2021 Teil des Duos PACHANTA, wo sie sich gegen 600 Kandidaten durchsetzte.

Hilfsprojekt "2-Welten-Kinder"

Maibritt gründete mit 17 Jahren das Hilfsprojekt für Kinder aus Alleinerzieherhaushalten namens „2Welten-Kinder“.

Maibritt selbst ist mit nur einem Elternteil aufgewachsen und weiß wie es sich anfühlt sehr früh Verantwortung zu übernehmen und erwachsen zu werden. Sie konnte mit der Unterstützung ihrer Mutter nun doch zu immenser Stärke heranwachsen. Ihr ist allerdings bewusst, dass dieses Geschenk nicht allen Kindern in Alleinerzieherhaushalten zu Teil wurde.

Pragmatische, schnelle Hilfe

Die junge Künstlerin begegnete vielen Kindern in ähnlichen Situationen, die die Zerrissenheit zwischen den Elternteilen und das Bedürfnis es allen Recht zu machen nur zu gut kennen. Aus diesen Gründen beschloss Maibritt das Hilfsprojekt ins Leben zu rufen.

Maibritt möchte ihre wachsende Popularität dazu benutzen ein Bewusstsein zu schaffen und ganz pragmatisch für schnelle Hilfe zu sorgen: der Schutz der Kinder in laufenden Gerichtsverfahren, die Verkürzung von Alimentationsverfahren, der konstruktive Dialog mit den Behörden mit dem Ziel Gesetze in diese Richtung zu verändern und vieles mehr.

Finanziert wird dieses Hilfsprojekt in erster Linie mit Spenden, Sponsoren bzw. Unterstützern sowie von Maibritt und ihren Einnahmen aus der Musik/Auftritten und Charity-Veranstaltungen.

Spendenkonto:

AT 20 3209 2000 0027 1833

© Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf ×

Finanzielle Probleme und die Armutsfalle

Immer mehr Familien geraten in die Armutsfalle. Mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Österreich können sich keine neue Kleidung, keinen PC/Internet für die Schule, notwendige Arztbesuche bzw. Behandlungen, welche selbst zu bezahlen sind, oder aber auch Hobby/Freizeitaktivitäten – die mit Kosten verbunden sind, leisten. Unerwartete Ausgaben, Ausbildung und Studium der Kinder und eine genügende Beheizung der Wohnung sind oft nicht finanzierbar. 2-Welten-Kinder will Hilfe leisten.

Es darf sich jede/r melden und schreiben. Jede Anfrage und jede Geschichte werden völlig vertraulich behandelt und nur als Anlaufstelle für Vermittlungen hinsichtlich kostenloser mentaler Hilfe, geförderte Mitglieds- und Kursbeiträge bei Hobby/Sportaktivitäten, Beihilfen zur Talente-Förderung, im Gesundheitswesen etc. dienen.