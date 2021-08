Perspektivenwechsel in Zeiten der Pandemie

In Zeiten von Corona und Lock Downs können die eigenen vier Wände schnell monoton und einengend wirken. Daher ist ein Perspektivenwechsel wichtig. Dieser kann unterschiedlich erfolgen – zwei dieser Arten zeigen Thomas Achs und Manfred Brunner auf.

Jetzt sind der Winzer Thomas Achs und der Autor Manfred Brunner zu Gast in der Tamara Fellner Show.

Weingut Terra Galos aus Gols im Burgenland

Thomas Achs ist studierter Betriebswirt, Winzer und Inhaber des familiengeführten Weinguts Terra Galos im Burgenland. Für ihn sind vor allem in Zeiten des Corona Virus und der Lock Downs neue Wege der Kommunikation wichtig – ein Beispiel dafür ist die Möglichkeit zur Onlineweinverkostung.

© Thomas Achs ×



Familiengeführtes Weingut

Das Weingut Terra Galos aus Gols im Burgenland ist eines der größten Familienweingüter im Privatbesitz. Über 20 Weinsorten werden auf 45 Hektar Fläche angepflanzt und anschließend verarbeitet. Der Verkauf von hochwertigem Wein an Privatkunden steht an erster Stelle im Weingut Terra Galos und da spielt auch die Weinverkostung eine große Rolle. Diese ist aber aufgrund der Pandemie nicht mehr wie zuvor möglich. Thomas Achs bietet jetzt Onlineweinverkostungen an um für einen Perspektivenwechsel in der Welt der Kulinarik zu sorgen.

© Weingut Terra Galos ×



Diese Onlineverkostungen bestehen aus einem Paket mit 6 verschiedenen Weinen, welches durch den Kauf von „Eintrittskarten“ erworben werden kann. Das Verkostungspaket wird anschließend dem Käufer per Post zugesendet. Hier finden Sie den Link zur Onlineweinverkostung.

© Weingut Terra Galos ×



Manfred Brunner und seine Facebook Posts

Manfred Brunner ist Kabarettist und jetzt auch Autor. Während der Lock Downs suchte er nach einer Möglichkeit seine Frustration mithilfe von Humor auszudrücken – sein Buch „Corona wos wüst von mia.“ ist ein Tagebuch aus schwierigen Zeiten. Es beinhaltet Facebook Posts aus der Zeit des ersten Lock Downs. Diese Posts und jetzt auch das Buch sorgen für eine kleine Auszeit aus dem Chaos des alltäglichen Lebens und helfen dabei, die Perspektive und den Blickwinkel auf die aktuelle Situation ein wenig zu ändern.

© Manfred Brunner ×



Manfred Brunner und Thomas Achs reden in der Tamara Fellner Show über ihre Art und Weise mit der Pandemie umzugehen!