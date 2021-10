Psychotherapeutin, Ärztin und Erziehungsexpertin

Martina Leibovici-Mühlberger ist Psychotherapeutin, Autorin und Expertin für die Folgen, die die Corona Krise und die Lockdowns für Kinder mit sich ziehen können. Jetzt ist sie zu Gast in der Tamara Fellner Show und spricht über genau diese Themen.

Martina Leibovici-Mühlberger schreibt seit vielen Jahren Bücher, die sich vor allem mit wichtigen Themen der Erziehung beschäftigen. Zu ihren Bestsellern zählen „Wenn die Tyrannenkinder erwachsen werden“, „Die Burnout Lüge“ und „Wie wir unsere Kinder retten“.

Als Psychotherapeutin und Gründerin der ARGE Erziehungsberatungs- und Fortbildungs GmbH setzt sie sich tagtäglich mit der Psyche der Menschen und insbesondere der der Kinder auseinander. Sie erfährt aus erster Hand die Auswirkungen der Corona Krise und der Lockdowns auf die heranwachsenden Jugendlichen.

Ausbildung und Tätigkeiten

Martina Leibovici-Mühlberger studierte Medizin, Psychologie und Humanbiologie. So arbeitet sie schon viele Jahre als Gynäkologin, als Ärztin für Psychosomatik und als ausgezeichnete Psychotherapeutin, die das European Certificate of Psychotherapy trägt. In der von ihr gegründeten ARGE Erziehungsberatung und Fortbildung GmbH – einem Ausbildungs-, Beratungs- und Forschungsinstituts – legt sie großen Wert auf die Themen Familie und Jugend. Außerdem ist Martina Leibovici-Mühlberger seit 2007 in der „Working Group on the Quality of Childhood“ im EU-Parlament tätig.

"Wie wir unsere Kinder retten"

In ihrem neuen Buch „Wie wir unsere Kinder retten“, welches am 02. Februar 2022 erscheint, gibt die Erziehungswissenschaftlerin wichtige Tipps und Impulse, wie Eltern ihre Kinder in dieser unsicheren Situation der Pandemie unterstützen und auffangen können. Denn vor allem in einer solch schwierigen Zeit ist es wichtig, Kindern zu helfen resilient zu sein und den Mut nie zu verlieren.

Martina Leibovici-Mühlberger ist jetzt zu Gast in der Tamara Fellner Show. Ihre Website und mehr zu ihren Tätigkeiten finden Sie hier und hier.