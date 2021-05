Alexandra Gogolok-Nagl betreibt seit 2012 die CoutureWerkstatt, eine Maßschneiderei für Damen in Wien Hietzing,

Schon der Name CoutureWerkstatt sagt, worauf ihr Focus liegt - Maßarbeit auf höchstem handwerklichen Niveau.

Besonders wichtig ist es Frau Gogolok-Nagl, das klassische Handwerk zeitgemäß zu interpretieren und dem urbanen Lebensstil ihrer Kundinnen anzupassen.

Mit ihren beiden Mitarbeiterinnen fertigt sie daher in ihrer Werkstatt nicht nur Abendmode, sondern auch Sommerkleider, Businesskleidung und besondere Einzelstücke die die höchsten Ansprüche ihrer Kundinnen erfüllen.

Alexandra Gogolok-Nagl ist Schneidermeisterin in der 5. Generation, die Schneiderei hat in ihrer Familie also eine lange Tradition. Nach der Meisterprüfung arbeitete sie in mehreren namhaften Wiener

Betrieben als Werkstättenleiterin und sammelte zehn Jahre Erfahrungen, bevor sie ihre CoutureWerkstatt gründete.

Perfektes Rundum-Service

Frau Gogolok-Nagl legt großen Wert darauf, ihren Kundinnen ein umfassendes Service zu bieten, das von Entwurf der Modelle über Stoffauswahl und Fertigung bis hin zum fertigen Maßkleidungsstück geht.

Die Vorteile der Maßschneiderei sieht sie dabei einerseits in der absoluten Individualität und den fast unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch in der Nachhaltigkeit die diese Art der Herstellung bietet. Ein Maßkleidungsstück orientiert sich zwar auch an aktuellen Trends, wird aber vor allem auf die Kundin und ihre persönlichen Ansprüche abgestimmt. Damit ist es ein zeitloses Stück, das die Trägerin viele Jahre begleiten wird. Mit der Zeit kann die Kundin so gemeinsam mit ihrer Schneiderin eine gut durchgeplante Garderobe entwickeln in der es viele Kombinationsmöglichkeiten gibt und in der sich auch günstigere Stücke aus der Konfektion mit maßgeschneiderten Einzelstücken mischen lassen.

Leistbare Einzelstücke maßgeschneidert

Bei der Frage, wie denn die Preise in der Maßschneiderei einzuschätzen sind, zieht Frau Gogolok-Nagl einen Vergleich zur Konfektion heran. Die Preise in der Maßschneiderei sind vergleichbar mit den Preisen in der gehobenen Konfektion, also den etwas teureren Boutiquen, liegt aber weit unter den großen internationalen pret-a-porter Marken. Dafür bekommt die Kundin aber ein maßgeschneidertes Einzelstück, das individuell auf sie abgestimmt ist.

In Kooperation mit der Mode Wien

Die Zusammenarbeit mit ihren KollegInnen in der Dachmarke Mode Wien bietet für Frau Gogolok-Nagl großartige Möglichkeiten um sich und ihre Arbeit weiterzuentwickeln und kreativ zu arbeiten. Hier nutzt sie gerne die Möglichkeiten mit österreichischen und internationalen Models, Promis, Fotografen und Stylisten zu arbeiten und besondere Stücke für die Projekte zu entwickeln.

Als Maßschneiderin wäre es alleine nicht möglich, beispielsweise Fotoshootings und Editorialstrecken auf diesem Niveau zu produzieren. Modewien bietet die Möglichkeit, auch in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, was für eine Bandbreite und Vielfalt an Modeschaffenden es in Wien gibt.

© CoutureWerkstatt ×

CoutureWerkstatt Alexandra Gogolok-Nagl

Altgasse 16 - 1130 Wien

0680 3035773

office@couturewerkstatt.eu

instagram: couturewerkstatt

www.couturewerkstatt.eu