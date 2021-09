Gastronomen aus Leidenschaft

Foodblogger Nuriel Molcho und Koch Didi Maier reden jetzt in der Tamara Fellner Show über ihre große Liebe – das Essen. Voller Motivation, Engagement und Inspiration erzählen die Gastronomen über ihre Leidenschaften und kommende Kochbücher.

Didi Maier und Nuriel Molcho verbindet nicht nur die Liebe zur Gastronomie, sondern auch zu ihrer Familie. Jetzt sind sie zu Gast in der Tamara Fellner Show.

Nuriel Molcho ist Gastronom, PR-Experte und nebenbei noch Hutmacher. Zuständig ist er seit vielen Jahren für Marketing und PR in dem familiengeführten Restaurant „Neni“ am Naschmarkt. In diesem arbeitet er mit zwei seiner drei Brüder und seiner Mutter. Der 35-Jährige ist außerdem ständig unterwegs und findet stets Möglichkeiten, neue Dinge auszuprobieren. Egal ob als Gastronom. Hutmacher, Foodblogger oder Marketing Experte – Nuriel Molcho steck voller Kreativität und Ambition. Im Moment arbeitet er mit seiner Frau an einem Kochbuch, in dem er seine gastronomischen Erkenntnisse und Ideen aus aller Welt einbringt. ‚Coming soon‘ ist außerdem das „Neni am Wasser“, die Bar, die auch unter dem Namen „Tel Aviv Beach Bar“ bekannt ist.

© Carolina Auer Photography ×

Haubenkoch und Geschmacksvisionär Didi Maier ist seit vielen Jahren in der Gastronomiebranche tätig. Mit seinen teilweise traditionellen, teilweise ausgefallenen Rezepten überzeugt der Salzburger nicht nur seine Gäste, sondern auch das TV-Publikum. Schon in zahlreichen Sendungen war Didi Maier zu sehen und gab Zuschauern die Möglichkeit seine Gerichte und Speisen zu bewundern.

© Kitchenstory ×

Seine Kochkünste und einfache Methoden, um die Wohlfühlküche zu sich nach Hause zu holen zeigt der 36-Jährige in seinem neuen Kochbuch „Cook your Life“, welches am 31. Oktober erscheint. In seinem Heimatsort kocht und begeistert Didi Maier an den Standorten „The Bakery by Didi Maier“ und „Café Wernbacher by Didi Maier“. An Inspirationen fehlt es dem TV-Star und Haubenkoch nie, und mit seiner Motivation und Offenheit überzeugt der Gastronom seine Gäste und Zuschauer.