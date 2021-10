..privat und inzwischen bereits seit 15 Jahren auch beruflich ausgiebig!

Nach umfassenden Erfahrungen im TV-Bereich hat Petra Stumpf ihr Wissen nun in einem Buch gebündelt. Ehemals nur als E-Book erhältlich, können FreundInnen des analogen Lesevergnügens „HOW to ‚WOW!‘ in Interviews“ nun auch in papierenem Format schmökern.

Charmant und Gekonnt

Sowohl auf großen Bühnen, als auch ich Fernsehen schafft es Stumpf durch ihre charmante und sympathische Art immer wieder Promis die ein oder andere private Information oder Geheimnis zu entlocken. Dabei hatte sie bereits hochkarätige Gäste wie Sophia Loren, Bernie Ecclestone oder Otto Waalkes vor dem Mikro.

Rund ums TV-Tratscherl

In ihrem „Crash-Guide“ fasst die Linzerin knapp und übersichtlich zusammen, was sie sich in jahrelanger Fernseh-Erfahrung angeeignet hat: Wie bereitet man ein Interview vor? Wie kleidet man sich passend? Was ist zu tun, wenn man plötzlich den Faden verliert? Wie bringt man das eigene Business in die Medien?



Namhafte Testimonials

Weitere Größen der Unterhaltungsbranche wie Julian F.M.Stoeckel, Viktor Gernot, Gerda Rogers, Reinfried Herbst, Simone von Anhalt, Kevin Wimmer teilen ebenfalls ihre Tipps und Tricks.

Für Interessierte und Lesefaule

Wem diese Einblicke nicht ausreichen oder wer schlicht nicht die Muße hat sich diese auf lesendem Wege zu verschaffen, der kann über Stumpfs Podcast - ebenfalls "HOW to WOW! in Interviews" betitelt - bequem mehr erfahren.

Das Buch ist auf Stumpfs Homepage in elektronischer Form sowie im Buchhandel erhältlich. Ihrem Podcast kann man auf sämtlichen Plattformen (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Alexa, Anchor, usw.) lauschen.