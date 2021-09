Die bunte Gefühlswelt der Kids

Renata Fourmanova erzählt in der Tamara Fellner Show von sich als Businessfrau und ihrem neuen Unternehmen: Cactus & Confetti.

Kinder leben in ihrer eigenen Welt. Den Kids helfen ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen - das ist das Konzept hinter Cactus & Confetti, dem Unternehmen von Renata Fourmanova.

Powerfrau Renata Fourmanova

Renata Fourmanove ist Agenturinhaberin, Designerin und Mutter. Als Inhaberin der talkabout.agency ist sie Expertin, wenn es um Markteintrittsstrategien und die Kommunikation von Start- ups geht. Sie investiert in Start- ups, unterstützt sie mit ihrem Know- How und gründete selbst zwei Unternehmen.

Cactus & Confetti

Für Kinder ist es schwierig, ihre nicht greifbaren Gefühle zu beschreiben. Sie müssen erst lernen sie wahrzunehmen, zu verstehen und richtig zu benennen. Dies ist essenziell, um die eigenen Emotionen regulieren zu können, die Gefühle der anderen zu verstehen und Empathie zu entwickeln.

Das neue Start- Up von Renata Fourmanova Cactus & Confetti soll Kindern dabei helfen ihre Gefühle auszudrücken und den empathischen Umgang mit anderen zu lernen. Und das ganz spielerisch: Cactus& Confetti hat Patches für jede Laune entwickelt. Ob glücklich, traurig oder hungrig, Kinder können sich das passende Patch aussuchen, mit einem weichen Klettverschluss auf ihr Shirt kleben und damit ohne Worte zeigen, wie es ihnen geht. Die T-Shirts selbst bestehen aus Bio- Baumwolle und werden in GOTS- zertifizierten Betrieben hergestellt. Angeboten werden sie in grau und weiß.

In der Tamara Fellner Show spricht Renata Fourmanova ausführlich über die psychologische Bedeutung hinter dem Konzept von Cactus & Confetti und erklärt, warum es für Kinder so schwierig aber gleichzeitig so wichtig ist, ihre Gefühle zu benennen. Mit ihr in der Show: Psychotherapeutin und Buchautorin Monika Wogrolly.