Influencerin und TV-Personality

Die Influencerin Sabrina Wlk ist zu Gast in der Tamara Fellner Show. Sie spricht über Mobbing und die Gefahren im Internet. Die junge TV-Personality hat eine große Reichweite auf Social Media und kennt die Probleme im Netz.

Sabrina Wlk ist vor allem aus der Reality-TV Serie „Are You The One“ bekannt. Seit ihrer Teilnahme wächst ihre Reichweite auf verschiedensten Social-Media Plattformen – wie Instagram und TikTok – ständig an. Schon über 90.000 Menschen haben ihren Instagram-Account abonniert.

Im Netz spricht sie über wichtige Themen, wie zum Beispiel Krebs, Body Positivity und Freundschaft. Sie nutzt ihre Plattformen um auf verschiedenste Probleme aufmerksam zu machen.

Als Influencerin ist sie täglich hasserfüllten und ungebetenen Kommentaren ausgesetzt. Sie hat gelernt, mit diesen umzugehen und sie nicht zu persönlich zu nehmen.