Die Tamara Fellner Show

In der Tamara Fellner Show zu Gast ist der Inhaber eines "nachhaltigen Friseursalons" THE CHRISTOPH.

Christoph Haider hat einen kleinen aber feinen Friseursalon im 9. Bezirk. Dort zaubert er gemeinsam mit seinem Kollegen und seiner Kollegin bezaubernde Looks und setzt einen neuen Fokus in Sachen Haare.

Nach seiner Lehre in Salzburg und anschließender Masterausbildung, verbrachte er die letzten drei Jahre in London, um seinem Styling-Wissen den letzten Schliff zu geben. In seinem Salon THE CHRISTOPH gibt es außerdem keine Herren- und Damenpreise: Die Preise werden nach Länge und Aufwand festgesetzt.

Perfekt für den Sommer

In der Tamara Fellner Show zeigt Christoph die freshesten Styles für den Sommer. Vor allem Hochsteckfrisuren seien besonders gut für den Sommer geeignet. Ein freier Nacken sei bei Hitze besonders vorteilhaft. Er zeigt auch gleich an Tamara vor, wie so eine Hochsteckfrisur aussehen kann.

Sommertrends

Als Haartrends für diesen Sommer sieht er eindeutig den Vokuhila oder Mullet (vorne kurz, hinten lang), Shag Cuts, lange Haare und Curtain Bangs. Farbenmäßig findet er, dass man eigentlich alles tragen kann. Und das gilt auch für Männer! Spezialtipp: Locken sind jetzt total in.

In der Tamara Fellner Show bekommt ihr noch mehr Infos über Christoph Haiders Salon oder die Sommertrends 2021!

THE CHRISTOPH

Hebragasse 7, 1090 Wien

Eingang in der Kinderspitalgasse

+43 664 191 72 05

office@thechristoph.com