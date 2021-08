Integration, Afghanistan und Politik

Soraya Ohadi und Dr. phil. Sarajuddin Rasuly sind zwei Personen, die durch persönliche Erfahrungen und generelles Wissen viele Informationen zum Thema Integration haben. Der Doktor der Philosophie und die Geschäftsführerin des Restaurants Asman sind jetzt zu Gast in der Tamara Fellner Show.

Soraya Ohadi und Dr. phil. Sarajuddin Rasuly kommen beide ursprünglich aus Afghanistan. In der Tamara Fellner Show sprechen sie über die aktuelle Lage in ihrem Herkunftsland und geben außerdem Tipps, wie man sich in einem neuen Land selber finden und in das Alltagsleben integrieren kann.

Dr. phil. Sarajuddin Rasuly

Sarajuddin Rasuly wurde in Takhar in Afghanistan geboren. Er lebt seit vielen Jahrzehnten in Österreich und ist hierzulande Doktor der Philosophie in den Richtungen Politikwissenschaft und Pädagogik. Außerdem war er von 1994 bis 2012 als Universitätslektor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien tätig. Schon seit Jahren setzt er sich für die Sozialberatung von Flüchtlingen ein und war auch Manager der humanitären Projekte in afghanischen Flüchtlingslagern in Pakistan. Aktuell ist er als Sachverständiger für die aktuelle Lage in Afghanistan tätig und berät Politiker und Journalisten und erstellt Gutachten zu der politischen Lage in Afghanistan für Gerichte und Rechtsanwälte in Österreich. Außerdem ist Dr. phil. Rasuly Dolmetscher für afghanische Sprachen, wie Dari, Patschu und Usbekisch.

Soraya Ohadi

Soraya Ohadi wurde in Afghanistan geboren. Sie ist 24 Jahre alt und die Geschäftsführerin des afghanischen Restaurants Asman, welches im 3. Bezirk liegt. Mit nur 12 Jahren kam sie nach Österreich – nachdem ihr Vater 2010 aus Afghanistan flüchtete und in Österreich einen Antrag für die gesamte Familie stellte. In Österreich besuchte sie die HAK Abendschule und studiert jetzt außerdem Wirtschaft und Sozialwissenschaft. Seit 2017 ist Soraya Ohadi im Bereich der Gastronomie selbstständig. In ihrem Restaurant werden traditionell afghanische Speisen und internationale Küche angeboten. In der Küche und bei organisatorischen Aufgaben hilft die ganze sechsköpfige Familie mit.

© Restaurant Asman ×

Seit einem Monat ist Soraya Ohadi neben ihrer Arbeit im Restaurant auch als Finanzberaterin bei EFS tätig.

© Soraya Muhammad ×

Soraya Ohadi und Dr. phil. Sarajuddin Rasuly sind jetzt zu Gast in der Tamara Fellner Show und reden über ihre Erfahrungen, ihr Wissen und geben hilfreiche Tipps.