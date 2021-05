Lina Rossmayer macht Männer zu Frauenverstehern und Verführern.

Die diplomierte Coacherin bietet Coaching Kurse zur Selbstverwirklichung, Erfolg im Job und dem Liebesglück an. Besonders beliebt sind ihre buchbaren Pakete exklusiv für Männer, die dabei helfen sollen Frauen zu verstehen und erfolgreich zu umwerben.

Diplomierte Coacherin

Lina Rossmayer weiß was sie tut. In Wien absolvierte sie die NLP Akademie und erwarb sich die Titel der NLP Master und Trainerin. Parallel besuchte sie an der Erickson University Diplomlehrgänge des Life-Coachings und Team- Coachings. Seit 2016 bietet sie Coaching Sessions persönlich und via Videochat an.

Exklusives Männertraining

Das wichtigste beim Ansprechen einer Frau sind die eigenen Verhaltensweisen und Ausstrahlung- da ist sich Lina Rossmayer sicher.

Um dies zu trainieren, bietet Rossmayer verschiedene Pakete exklusiv für Männer an: Das eigene Aussehen und Verhalten wird analysiert und optimiert. Außerdem wird der individuell passende Typ Frau definiert und dem Klienten beigebracht, die Körpersprache, Mimik und das Erscheinungsbild der Gegenüber erfolgreich zu analysieren. Im Goldpaket wird der Fokus auf das eigene Selbstbewusstsein gelegt. Dies zu stärken, sei der Schlüssel zum Erfolg beim Frauen ansprechen. Wer noch mehr Training und Tipps bekommen möchte, kann im Platin Paket erlernen das erste Date zum garantierten Erfolg werden zu lassen.



Youtube Content

Auch auf Youtube kann man sich Videos von Lina Rossmayer ansehen und von ihrem Wissen profitieren. Tipps zum Online Flirten oder Videos wie „Sich in Dich Verlieben – so geht das!“ verbessern garantiert deine Dating-skills.

Lina Rossmayer war zu Gast in der Tamara Fellner Show und diskutiert über spannende Themen wie die Partnersuche!