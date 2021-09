Schriftstellerpaar und Aktivisten

Die Autoren Sebastian und Veronika Bohrn Mena sind zu Gast in der Tamara Fellner Show. Die Schriftsteller veröffentlichen demnächst ihr neues Buch „Konzerne an die Kette“ und sprechen jetzt über Nachhaltigkeit.

Das neue Buch von Sebastian und Veronika Bohrn Mena heißt „Konzerne an die Kette -So stoppen wir die Ausbeutung von Umwelt und Menschen“ und handelt von der Umweltzerstörung und der Verletzung der Menschenrechte in Bezug auf Gebrauchsgüter und deren Herstellung.

Sebastian Bohrn Mena

Sebastian Bohrn Mena wurde 1985 in Wien geboren. Er ist Autor, Kolumnist und Aktivist. 2004-2008 studierte er Unternehmungsführung an der Fachhochschule der Wirtschaft Wien, wechselte nach erfolgreichem Abschluss des Studiums an die Sigmund Freud Privatuniversität Wien, wo er zwei Jahre später sein Doktorratsstudium Psychotherapiewissenschaften abschloss.

Der 36-Jährige ist sowohl ehrenamtlich als auch politisch tätig. Er setzt sich seit Jahren für soziale Themen, Umweltschutz, Menschenrechte, Unternehmensführung und Tierschutz ein. Sebastian Bohrn Mena ist zudem ein Autor. Zu seinen veröffentlichten Büchern gehören „Besser Essen. Wie wir über unseren Teller die Welt gestalten“ und „Einflüsse der biografischen Entwicklung auf den Prozess des Erbens und Vererbens“.

Die 1986 geborene Wienerin Veronika Bohrn Mena ist Autorin, Gewerkschafterin und Arbeitsmarktexpertin. Schon lange ist sie als Expertin in genau diesen Bereichen tätig und veröffentlicht außerdem Artikel und Kolumnen in verschiedensten Zeitungen. 2018 erschien ihr erstes Buch mit dem Namen „Die neue ArbeiterInnen-Klasse“. Genau wie ihr Mann – Sebastian Bohrn Mena – ist sie ehrenamtlich engagiert. Sie ist unter anderem Mitbegründerin der Gemeinwohlstiftung COMÚN und Sprecherin der unabhängigen Bürger*innen-Initiative für ein Lieferkettengesetz Österreich.

Veronika und Sebastian Bohrn Mena leben gemeinsam mit ihrem Sohn in Wien und sind jetzt zu Gast in der Tamara Fellner Show. Ihr neues Buch erscheint am 20.09.2021.