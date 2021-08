Die Tamara Fellner Show

In der Tamara Fellner Show ist das Multi-Talent Virginia Ernst zu Gast. Ihres Zeichens erfolgreiche professionelle Eishockeyspielerin und Sängerin spricht sie über ihre privaten Erfolge: ihre Beziehung mit ihrer Partnerin und die Geburt ihres ersten Kindes.

Sie hat viele Erfolge unter ihrem Gürtel: Dancing Stars, Auszeichnungen und eine erfolgreiche Eishockey-Karriere. Im Talk mit Tamara Fellner gibt es aber auch Einblicke in ihr Privatleben.

Women of the Year 2020

Die erfolgreiche Österreicherin wurde beim look „Women of the Year“-Award ausgezeichnet, wo unter dem Motto „Rot-Weiß-Rot – Österreichs Heldinnen vor den Vorhang“, zehn Personen gefeiert wurden. Es wurden vor allem Frauen geehrt, die im schwierigen Jahr 2020 bemerkenswerte Erfolge erzielt haben – unter ihnen auch Virginia Ernst. Die Musikerin wurde als „Gipfelstürmerin“ für die Komposition eines eigenen Liedes für die „Make a Wish“-Foundation, für die sie auch Botschafterin ist, ausgezeichnet.

Frau und Kind

Aber auch privat läuft es bei der Musikerin sehr gut: Ihre Frau Dorothea brachte im Juli einen Sohn auf die Welt. Auf Instagram verkündet Virginia stolz: „Unserem Buben […] geht es super und auch der Mami geht es gut!!“

Coming out

Auch spricht sie über ihr Coming Out, das es so eigentlich nie wirklich gab. Sie selbst findet, dass sich selbst zu akzeptieren ein wichtiger Schritt zu für das eigene Outing ist.

Mehr erzählt sie darüber aber in der Tamara Fellner Show.