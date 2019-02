ATV-Meli gesteht: "Der Sex ist anstrengend"

Melanie und Andi erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs. Doch Melanie musste vor Kurzem ins Krankenhaus eingeliefert werden, denn es besteht die Gefahr einer Frühgeburt. Dr. Armin Breinl kann vorerst beruhigen. Auch das Sexleben scheint schon unter der Schwangerschaft zu leiden. „Der Sex ist echt schon anstrengend mit der Kugel“, klärt Melanie auf. Doch bald steht Melanie der geplante Termin für die Kaiserschnitt-OP bevor.

Kreuzverhör bei Kevin

Kevin und Jessica befinden sich nach wie vor im Kreuzverhör von Kevins Eltern. Noch vor der Geburt des ersten Kindes will Kevins Vater von Jessica wissen, ob noch weiterer Nachwuchs geplant ist. „Jetzt mal nur eins“, erklärt Jessica. „Das macht sie uns nur vor. Ich bin mir sicher, dass sie bald wieder eins bekommt“, ist sich Kevins Mutter Laura sicher. Um sich Rat für ihre Zukunft als Jungfamilie zu holen, suchen sie Wahrsagerin Jeannette auf. Was wohl in den Karten steht?

Uiuiuiui, was er bloß damit meint?

Regelung

Ganz andere Probleme hat Jungmami Vicky, und zwar mit Andi, dem Vater ihrer kleinen Emily. Denn Andi hat Michelle, die Ex von Vickys Bruder Sascha, geschwängert und um die kleine Emily kümmert er sich laut Vicky auch nicht: „Wir haben uns mit dem Gericht ausgemacht, dass er sie alle zwei Wochen holt. Er hat sich nicht einmal daran gehalten. Alimente zahlt er auch nicht, weil er das Geld lieber für sein zweites Kind ausgibt“, wirft Vicky ihrem Ex vor.

Bonding mit Maurice

Kathrin hat Töchterchen Elara zur Welt gebracht. Während Kathrin noch versorgt wird, steht als nächster Punkt das Bonding mit Papa Maurice am Programm. „Ich kann es eigentlich nicht in Worte fassen, es ist einfach ein Wahnsinns-Gefühl“, sagt Maurice, während Töchterchen Elara auf seiner Brust liegt.

