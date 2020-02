Marcell hält sein fünftes Kind in den Armen, Töchterchen Lina wurde in Graz geboren. Mama Vanessa ist überglücklich, der kleinen Familie geht es gut. Doch was tut sich bei Kerstin, der Ex von Marcell mit der er die Töchter Melina und Lucia hat? Auch bei ihr gibt es Babynews...

Kerstin und Scott wünschen sich noch ein Baby

Kerstin ist derzeit mit dem Bäcker Scott zusammen und schwer verliebt in ihn: "Ich will schon ein Kind, aber wenn ich dann an den Kaiserschnitt denke...", erklärt Kerstin. Eine normale Geburt kommt für Marcells Ex nicht mehr in Frage, da sie bereits drei Kaiserschnitte hatte. "Wenn ich jetzt noch ein Kind bekommen würde, wäre es so oder so eine Risikoschwangerschaft." Doch davor will Kerstin noch heiraten, weil sie sich ein eheliches Kind wünscht. Auch Bäcker Scott würde sich das wünschen, obwohl er schon ein Kind hat. "Ich habe vor, mit Scott alt zu werden", schwärmt Kerstin. Sie hätte dann insgesamt vier Kinder. Zwei mit Marcell und eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

