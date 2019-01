„Selfie-Time“ heißt es inzwischen bei der 19-jährigen Michelle aus Wien. Töchterchen Emily ist bereits 15 Monate alt, deshalb muss ein neues Familienfoto geschossen werden.

Will nicht lachen

Doch Michelle ist diesbezüglich alles andere als zum Lachen zumute. „Auf den Fotos will ich nicht lachen - wegen meinen Zähnen“, erklärt Michelle, die Angst vor dem Zahnarzt hat. Auf Facebook wurde sie deshalb schon oft gemobbt. Ob sie nun endlich den Schritt zum Zahnarzt wagt? In der neuen Folge der Teenie-Serie ist es soweit und Michelle wird sich mutig ihren Ängsten stellen!

Er steht zu ihr

Ihr Freund Stefan hält immer zu ihr und auch in schweren Zeiten steht er an ihrer Seite. Er sagt im Clip zur Sendung: "Die Zähne von der Michelle, es ist schon eine kleine Barrikade. Aber es ist noch immer kein Hindernis." Mittlerweile fühlt sich die junge Mama so unwohl, dass sie sich nicht einmal mehr mit Freunden treffen will.

Teenager werden Mütter - Donnerstags um 20:15 auf ATV

Diashow Staffel 13: Das sind die ATV-Teenies © ATV Meli und Andi erwarten ihr zweites Kind. © ATV Kevin und seine Jessiva - überraschende Babynews! © ATV Michelle wurde mit 17 von einem One-Night-Stand schwanger. © ATV Kristin ist alleinerziehende Mama zweier Kinder. © ATV Georgina bringt ihr Kind zu Hause auf die Welt. © ATV Marcell und Vanessa sind wieder dabei. 1 / 6