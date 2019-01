So dramatisch wird die neue Staffel der ATV-Hitserie "Teenager werden Mütter"!

Dramatisch

Besonders bei einem Paar steht alles im Zeichen von dramatischen Begebenheiten: Vierfachvater Marcell und seine Vanessa. Nachdem ihm seine Liebe einen Stammhalter geschenkt hat, hat er sie auch offiziell zu seiner Frau genommen. Für sie ist er auch nach Linz gezogen und arbeitet als Koch, um sich mit ihr und Söhnchen Joel ein gemeinsames Leben aufzubauen.

Schockdiagnose

Das Glück scheint perfekt, wäre da nicht die Schockdiagnose. Denn Joel leidet an einer seltenen Herzkrankheit und muss drei Mal am Tag wichtige Medikamente nehmen. „Schlimm war es schon. Es ist nicht schön, wenn man erfährt, dass dein Kind eine Herzkrankheit hat“, sagt Vanessa. Wie sie den Alltag mit ihrem kranken Nachwuchs meistern und warum sie sich nach einer größeren Wohnung umsehen, erfährt man in der Sendung.

Diashow Staffel 13: Das sind die ATV-Teenies © ATV Meli und Andi erwarten ihr zweites Kind. © ATV Kevin und seine Jessiva - überraschende Babynews! © ATV Michelle wurde mit 17 von einem One-Night-Stand schwanger. © ATV Kristin ist alleinerziehende Mama zweier Kinder. © ATV Georgina bringt ihr Kind zu Hause auf die Welt. © ATV Marcell und Vanessa sind wieder dabei. 1 / 6