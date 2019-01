ATV-Teenie-Mama: SIE liebt jetzt eine Frau

In der vergangenen Staffel von "Teenager werden Mütter" überraschte Melanie mit der Enthüllung, eine Frau zu lieben. Doch das Glück mit Sabrina währte nur kurz. Melanie wollte mit dem Geturtel nur ihren Ex Andi eifersüchtig machen, so sagte sie damals in der Sendung. Der Plan ist aufgegangen, Meli und Andi sind wieder unzertrennlich, haben mittlerweile ein zweites gemeinsames Kind.

Nach der Trennung wieder verein - Meli und Andi

Romantisches Date

Doch auch in dieser Staffel dreht sich von Beginn alles um die Liebe zweier Frauen zueinander. Die blonde Vicky hat mit Nadine ihre große Liebe gefunden. Die beiden Frauen lernten sich über das Internet kennen, Nadine lebt in Tirol. Und so beginnt auch die Enthüllung der Beziehung in der ATV-Sendung mit Wienerin Vicky, wie sie ihre Liebste in den Tiroler Bergern trifft.

Läuft gut mit Kind

Aber, wie läuft es mit Töchterchen Emily und der neuen Partnerin der Mama? Alles total harmonisch, die Kleine kann sehr gut mit Nadine. Und Nadine wiederum war von Anfang an im Bilde über die Lebensumstände ihrer neuen Freundin, denn die Jungmama ist durch die Sendung keine Unbekannte. Doch, wieso datet Vicky - wie es für die Zuseher scheint - plötzlich eine Frau? Diese sagt, schon immer bisexuell orientiert gewesen zu sein.

"Teenager werden Mütter", jeden Dienstag ab 20:15 auf ATV