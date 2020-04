Alkohol-Eklat bei 'Das Geschäft mit der Liebe'

So geht es in der neuesten Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ weiter: „Kochen muss sie können und generell den ganzen Haushalt führen. Auch im Garten sollte sie Hand anlegen, von Mähen bis Holzhacken, und sie muss auch was trinken, denn nur Mineralwasser kann es bei mir nicht sein", meint Berger. In der neuesten Folge von "Das Geschäft mit der Liebe" kann er die Hausfrau-Qualitäten von seiner Favoritin Elena beim Bortsch kochen unter die Lupe nehmen.

Optik ist wichtig

Auch Harald Mosgöller hat konkrete Vorstellungen in Sachen Traumfrau: "Bei mir isst immer die Optik mit. Wenn die Dame mit einer Schürze herumrennt oder dreckige Fingernägel hat, dann finde ich das nicht sehr entspannend." Anschließend lernen die beiden Single-Herren eine deutschsprachige Russin kennen, mit der sie bereits untertags eine Trinktour in Minsk starten. Die Männer schauen immer tiefer ins Glas, bis die Alkoholtour schließlich im Fiasko endet und Harald Mosgöller fast bewusstlos wird.

Robert Nissel: Hochzeitszeremonie

Der Aufenthalt von Robert Nissel und seiner Frau Yulen auf den Philippinen ist bisher nicht ganz nach Plan verlaufen, doch das soll nun vorbei sein. Der 67-Jährige setzt alles daran, den Familienurlaub zu retten. Das Paar stattet dem Hotel, in dem vor acht Jahren ihre Hochzeitsfeier stattgefunden hat, einen Besuch ab. Robert Nissel hat geplant, dort zum Hochzeitsjubiläum wieder eine Zeremonie abzuhalten. Doch das Hotel wurde durch verheerende Stürme in den letzten Jahren fast dem Erdboden gleichgemacht. Heinz Novak hat auf den Philippinen mittlerweile zwar bereits einige Single-Damen kennengelernt, von Liebesglück kann aber keine Rede sein...