Austro-Models am Weg in Top 10

Favoriten. Tamara, Maureen und Sarah sind die letzten drei heimischen Kandidatinnen bei Heidi Klums Castingshow Germany’s Next Topmodel. Und wenn es nach den Sympathiewerten geht, haben alle drei Chancen, noch sehr lange dabei zu sein. Vor allem Tamara, die Klum schon zur amfAR-Gala in New York begleiten durfte, gilt als heiße Anwärterin auf die Model-Krone.

© TZOe Artner

Schicksalsschlag. Verdient hätte es aber auch die 20-jährige Maureen, die als „Sonnenschein“ die Show bereichert. Dabei hatte es die Wiener Studentin nicht immer leicht. Als sie zwei Jahre alt war, saß Maureen mit ihrer jüngeren Schwester im Auto, als es zu einem tragischen Unfall kam, bei dem ihre Mutter verstarb. Ihr starker Glaube half ihr über die schwere Zeit hinweg – und sie hofft, dass Gottes Plan auch vorsieht, dass sie schon bald Germany’s Next Topmodel wird.