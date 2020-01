Bachelor: Birgit aus NÖ soll eine Hexe sein

Beim aktuellen Bachelor geht es ziemlich verrückt, oder gar verhext zu.

Ist sie eine Hexe?

Großes Thema der Woche war, ob die 26 Jahre alte Kandidatin Birgit aus Niederösterreich magische Kräfte besitzt. Besonders Make-up-Artistin Vanessa ist sicher: Birgit hat herumgehext. Denn sie soll immer richtig liegen, mit ihren Vorhersagungen, welche der Bachelor-Damen als nächste gehen müsse. Besondere Kräfte soll Birgit ein Voodoo-Zauber geben, vermuten einige der Kandidatinnen. Damit soll die Niederösterreicherin der Konkurrenz Picken und Durchfall gehext haben. Auch für ein Gewitter sei sie zuständig gewesen, so die Teilnehmerinnen.

© TVNOW

Keine Magie gab es zwischen dem Bachelor und der Kandidatin

Zimmerdurchsuchung bei Birgit?

"Ich hatte in den letzten Tagen ein sehr beklemmendes Gefühl. Irgendwas lag in der Luft. Ich habe eigentlich keine Angst vor Gewitter, aber das hat sogar mir Angst gemacht", meint Leah.

Vanessa wird mit ihren Ausführungen gar sehr ausfällig, fordert eine Zimmerdurchsuchung. Vanessa macht ihrem Ärger Luft: "Ich will, dass das Zimmer durchsucht wird. Und ich schwöre dir auf alles, was ich habe, du wirst was finden!" So weit kam es dann allerdings nicht, denn Birgit musste die Show verlassen.