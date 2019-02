Bachelor: Favoritin schockt mit Geständnis

Andrej ist sich bewusst, dass ihm die Zeit davonläuft, denn sein Ziel hat er nach wie vor klar vor Augen: "Ich suche etwas Echtes. Und nicht etwas, das vorbei ist, wenn das hier vorbei ist."

Küsst er sie?

Zu Beginn der Woche sorgt der Bachelor mit einem spontanen Besuch in der Ladys-Villa für eine gelungene Überraschung. Höchstpersönlich bittet er Nathalia um ein Einzeldate. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in die Stadt, wo Andrej die rassige Schönheit zu einem ausgedehnten Shopping-Tag einlädt. Nachdem das passende Outfit gefunden ist, lassen die beiden den Abend in traumhafter Atmosphäre ausklingen. Begleitet von Live-Musik kommen sie sich bei einem romantischen Tanz näher. "Viel intimer und schöner geht es kaum", gesteht Andrej - der perfekte Moment für den nächsten Kuss?

Gruppendate

Am nächsten Morgen bekommen die Frauen eine Videobotschaft von Andrej. Jade, Eva, und Vanessa dürfen sich über ein Gruppendate freuen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in den Hafen von Cabo San Lucas, wo Andrej bereits auf die Ladys wartet und sie zu einem Bootsausflug einlädt. Von dort geht es hoch hinaus - Parasailing steht auf dem Programm. Und auch in dieser Woche hat eine der Damen das Glück, den restlichen Tag in Zweisamkeit mit dem Bachelor zu verbringen. Auf Eva wartet ein romantisches Candle-Light-Dinner, ehe sie den Abend zusammen im Pool ausklingen lassen. Als schließlich ein buntes Feuerwerk den Nachthimmel Mexikos erleuchtet, könnte die Stimmung für ihren ersten Kuss perfekter kaum sein.

Ausgelassene Stimmung

Über ein weiteres Gruppendate in dieser Woche dürfen sich Jenny, Claudia, Nadine und Steffi freuen. Dafür hat sich Andrej etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In Mexiko wird an diesem Tag der "Día de los Muertos" gefeiert, ein traditionsreiches, buntes Fest, an dem bei ausgelassener Stimmung in farbenfrohen Kostümen der Verstorbenen gedacht wird.

Schmeißt Steffi die Nerven?

Geständnisse und Tränen

Gemeinsam mit Andrej machen sich die Ladys für den Abend zurecht, bei den Partyvorbereitungen nimmt er Steffi beiseite, die ihm etwas sagen muss: "Es gibt vieles, das du noch nicht weißt, was es mir sehr schwer macht." Was hat die Düsseldorferin auf dem Herzen? Seit dem innigen Kuss in der letzten Folge gilt sie als eine der Favoritinnen, doch wird die Wahrheit zu schwer auf den beiden lasten?

© TVNOW

Andrej und Steffi küssten sich in der vierten Folge ganz innig

Gerade noch in Feierlaune, kippt die Stimmung plötzlich. Nadine, die Andrej gegenüber schon mehrfach ihre Zweifel gestanden hat, weint bittere Tränen. Was wirft die hübsche Blondine auf einmal so aus der Bahn?

Kritischer Zeitpunkt

Zum Ende der Woche steht die inzwischen sechste Nacht der Rosen bevor und Andrej weiß: "Das ist jetzt ein ganz kritischer Punkt." Erneut führt er kurz vor seiner Entscheidung aufschlussreiche Gespräche, ehe es auch ausgelassen zugeht und der Bachelor mit der ein oder anderen Lady beim Tanzen auf Tuchfühlung geht. Zu viel für Jenny, die der Situation entflieht. Vor der Rosenvergabe prophezeit Eva: "Ich kann mir gut vorstellen, dass es heute wieder eine Überraschung geben wird, mit der wir nicht rechnen." So viel ist sicher: Einmal mehr endet die Nacht der Rosen in Tränen.

