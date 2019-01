Bachelor: Hat er heute den ersten Sex mit IHR?

Der Start war langsam - Bachelor Andrej ließ sich Zeit bei seinen Ladies, redete viel und blieb in den ersten Folgen auf Abstand. Mancherorts wurde er sogar als Softie betitelt. Doch seit dem ersten Kuss mit Jenny hat sich der Feschak wohl warmgelaufen. Und so geht es in Woche fünf der Castingshow ordentlich zur Sache!

Gleich aussortiert

Zuerst sortiert er aus - Andrej bittet zum Date: Zwei Damen lädt der Bachelor zu sich in die Villa ein. Als Cecilia und Nathalia ihre Namen hören, ist die Freude zunächst groß. Von dem Date erhofft sich Andrej mehr Klarheit: "Bei Cecilia und Nathalia bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie das hier wollen - auch mit mir." In Einzelgesprächen will er mehr über die Beweggründe der Ladys herausfinden. Was die zwei zu Beginn des Dates nicht ahnen: Für eine von ihnen ist das Abenteuer Mexiko danach direkt vorbei.

Erster Sex?

Und dann geht es mit einer gleich zur Sache. Steffi darf sich über ein Date freuen! Andrej meint dazu verheißungsvoll: "Komm, wir machen einen Ausflug. Ich zeige dir eine andere Ecke Mexicos." Und so verbringen sie einen wunderschönen Tag miteinader, schnorcheln mit Seelöwen, schippern auf einem Boot durch die Wellen, plaudern. Das ganze geht über in ein romantisches Candle-Light-Dinner. Tiefe Blicke, Kuschelei und ein Kuss führen schließlich zu der Frage, ob die Brünette die Nacht mit dem Bachelor verbringen will. Er fragt: "Wenn du möchtest, bleibst du noch hier." Und alle Zeichen stehen darauf, dass sie sehr gern möchte.

Jenny sicher

Unterdessen wird in der Villa heftig spekuliert, dass es zwischen Steffi und Andrej in dieser besonderen Nacht ernster werden könnte. Wird es gar zum ersten Sex in der Villa kommen? Jenny stellt resignierend fest: "Kann man ja schon denken, was passiert..:"

