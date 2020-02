Bachelor: Heftig, heute bricht er ein Knutsch-Tabu

Nach sechs Wochen in Mexiko zieht der Bachelor Bilanz: "Es war eine sehr anstrengende Zeit bis hierher, sehr emotional, sehr leidenschaftlich teilweise." Umso schwieriger dürfte dem 29-Jährigen die nächste Entscheidung fallen. Denn noch sind fünf Frauen im Rennen um die letzte Rose. Doch nur mit vier von ihnen kann er den nächsten Schritt wagen und bei den Homedates ihre Freunde und Familien kennenlernen.

© TVNOW

Bachelor: Knutsch-Eklat

In Mexiko wartet auf Wioleta, Diana, Natali, Desiree und Leah das vorerst letzte Gruppendate. Am Strand genießen die Ladys mit Sebastian die letzten Stunden unter der Sonne Mexikos. Doch der Bachelor sucht hier vielmehr nach Antworten auf seine Fragen vor der nächsten Entscheidung. Welche Frau ist die Richtige für ihn? In Einzelgesprächen will er herauszufinden, mit welcher Dame er bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Als erste bittet er Diana um ein Gespräch unter vier Augen. Im Pool kommen sich die beiden schnell näher. Bekommen die anderen etwas von dem heimlichen Kuss mit? Zurück bei den anderen Frauen ist sich Diana jedenfalls keiner Schuld bewusst: "Von einem schlechten Gewissen bin ich weit entfernt." Doch Fans der Casting-Show wissen: Aus Respekt knutscht man einfach nicht mit einer, wenn die anderen in der Nähe sind!

Schwere Entscheidungen

Sehr ernste Gespräche führt Sebastian anschließend mit Desiree. Die 27-Jährige macht dem smarten Junggesellen eine klare Ansage: "Für mich ist auch wichtig, dass nicht nur du die Entscheidung triffst, welche Heimat du kennlernen darfst, sondern, dass auch ich die Entscheidung für mich treffe: Bin ich jetzt mit dir schon so weit?" Wie lautet die Antwort der selbstbewussten Wahl-Münchnerin auf diese Frage?

Am Ende des Tages resümiert Diana: "Ich freue mich, dass wir hier heute gequatscht haben. Aber ich habe ehrlich ein bisschen Angst, dass heute wieder eine geht." Und tatsächlich: Schon heute erfahren die Ladys vom Bachelor, für wen die Reise hier und jetzt beendet ist. Eine Entscheidung, mit der Sebastian mehr hadert, als je zuvor: "Ich war mir in meiner Entscheidung für heute uneinig und wusste nicht genau, wie ich entscheiden soll." Hat er dennoch die richtige Wahl getroffen?

Auf und ab

Kaum hat sich die Aufregung um die romantischen wie nervenaufreibenden Wochen in Mexiko gelegt, warten bei den Homedates auf Sebastian und seine vier Auserwählten die nächsten emotionalen Aufs und Abs. Hier muss der Bachelor sich den knallharten Fragen der Freunde und Familien stellen. Während er der einen Frau emotional näher kommt als je zuvor, verläuft das Date mit einer anderen nicht so, wie sie es sich erhofft hat. Am Ende fließen einmal mehr die Tränen und Sebastian muss eine nächste, harte Entscheidung treffen: Welche Frauen dürfen sich über ein Dreamdate mit ihm freuen und welcher Dame muss er am Ende das Herz brechen?