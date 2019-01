Bachelor: Morgen knutscht und fummelt er mit IHR

Jetzt wird es richtig heiß und damit gehen auch die Zickereien beim Bachelor los! In der Episode vier (23.1.) kommt es zum ersten Kuss zwischen dem Bachelor und einer Dame. Wer es ist? Ausgerechnet Jenny, die vielen der anderen Ladys ein Dorn im Auge ist. Denn die fesche Braunhaarige ist schon einige Male richtig rangegangen bei Bachelor Andrej...

Das passiert in Folge 4

Sechs Frauen dürfen sich über ein sportliches und gleichzeitig sehr persönliches Gruppendate mit dem Bachelor freuen - es geht zum Basketball. Während die anderen Ladys sich im Körbewerfen versuchen, nimmt der Profi-Basketballer Nadine, deren Unsicherheit er bemerkt hat, für ein Gespräch unter vier Augen beiseite. "Es ist schon schwer", gesteht sie ihre Zweifel. Doch ehe sie Gelegenheit hat, sich Andrej weiter zu erklären, platzt Jenny in das Gespräch: "So! Nadine, es reicht jetzt. Wir tauschen." Jennys forsche Art stößt nicht nur Nadine bitter auf, sondern auch den anderen Ladys. Und auch Andrej erkennt: "Der Konkurrenzkampf geht jetzt los!"

© TV NOW

Hier spürt Andrej besonders viel Nähe - er legt die Hand auf Jennys Herz...

Spürt Nähe

Auch in dieser Woche darf eine Frau im Anschluss an das Date Zweisamkeit mit dem Bachelor genießen. Dass es ausgerechnet Jenny ist, ist der Stimmung in der Ladys-Villa nicht gerade zuträglich. Derweil genießt die hübsche Brünette ein romanisches Candle-Light-Dinner mit Andrej. Bei intensiven Gesprächen kommen sich die beiden im Laufe des Abends näher - bis schließlich der erste Kuss fällt. Wie die anderen Frauen darauf wohl reagieren? Der Bachelor zeigt sich nach dem Date von seiner sensiblen Seite und gesteht unter Tränen: "Es ist lange her, dass ich so eine Nähe gespürt habe."

© TV NOW

Auch nah - die beiden küssen sich

